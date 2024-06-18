Vantilatör Kullanırken Dikkat! Dikkat Edilmezse Yüz Felcine Kadar Gidebiliyor

Vantilatör Kullanımının Olası Olumsuz Etkileri Neler?

1. Yüz Felci Riski: Uzun süre ve doğrudan vantilatörün hava akımına maruz kalmak, yüz ve boyun kaslarında spazmlara ve ağrılara neden olabilir. Bu durum, geçici yüz felci olarak da bilinen "Bell Palsi" ile karıştırılabilir.

2. Cilt ve Solunum Yollarının Kuruması: Vantilatörler, ortam havasındaki nemi azaltarak cildinizin ve solunum yollarınızın kurumasına yol açabilir. Bu durum, gözlerde, burunda ve boğazda kuruluk ve tahrişe neden olabilir.