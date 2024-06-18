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Batman'da 18 dönüm ekili buğday yandı

Giriş: 18.06.2024 17:40
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Batman’da 18 dönüm ekili buğday yandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde çıkan yangında 18 dönüm ekili buğday yandı.

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