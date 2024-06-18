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Konya'da çocuklar torpil attı, inşaat malzemeleri tutuştu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 18:22 Güncelleme: 18.06.2024 18:23
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Konya’da çocuklar torpil attı, inşaat malzemeleri tutuştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde çocukların boş araziye attığı torpil, otları ve arazideki inşaat malzemesi olarak kullanılan keresteleri tutuştururken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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