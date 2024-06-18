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Aydın'da engelli çocuğu için yaptığı asansörden düşen kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 18:06
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Aydın’da engelli çocuğu için yaptığı asansörden düşen kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde engelli çocuğu için evine yaptığı asansörün halatının kopması sonucu düşen kişi yaralandı.

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