15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkutan kaza! Metrobüs ile bariyer arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kazaya karşan metrobüsteki yolcular ise köprü üzerinde araçtan inip başka bir metrobüse binerek yolculuklarına devam etti. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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