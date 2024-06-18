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İstanbul’da gün batımı manzarası hayran bıraktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:41
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İstanbul’da gün batımı manzarası hayran bıraktı

İstanbul’da gün batımında oluşan kartpostallık manzara, görenleri mest etti.

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