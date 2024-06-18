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İki aracın çarpıştığı kazada AK Parti Belde Başkanı hayatını kaybetti

Giriş: 18.06.2024 18:02
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İki aracın çarpıştığı kazada AK Parti Belde Başkanı hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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