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Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki samanlar yandı

Giriş: 18.06.2024 14:52
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Eyüpsultan’da kurban kesim alanındaki samanlar yandı

Eyüpsultan'da, kurban kesim alanında bulunan samanlarda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından hayvanlar zarar görmezken kurbanlıkların bulunduğu çadırın bir kısmı yandı.

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