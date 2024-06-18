Dranaz Tüneli girişinde bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada araçta bulunan F.K. (60) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü E.K. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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