İstanbul’da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İstanul Valiliği de yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "17.06.2024 Salı günü saat 12.50 sıralarında Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıkmıştır. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Afad KRBN ekibi sevk edilmiştir.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır." ifadeleri yer verildi.