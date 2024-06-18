İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Son dakika haberine göre İstanbul Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomobil yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın, fabrikanın yakınındaki mesire alanına sıçradı.
Yangın, saat 12.45 sıralarında İstanbul Deri Organize Sanayi bölgesi içerisinde yer alan otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıktı. Fabrikada başlayan yangın hızla büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alevler fabrikanın yakınındaki Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı mesire alanına sıçradı. Ağaçlık alanda da yangın başlarken ekipler alevleri söndürmek için müdahalesini sürdürüyor.
İstanul Valiliği de yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "17.06.2024 Salı günü saat 12.50 sıralarında Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıkmıştır. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Afad KRBN ekibi sevk edilmiştir.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır." ifadeleri yer verildi.
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