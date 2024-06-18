Nevşehir’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mustafa Özkaymak idaresindeki 68 ADT 748 plakalı otomobil ile ehliyetsiz olduğu öğrenilen Tugay Öğüş'ün kullandığı 50 ACM 948 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile otomobillerden birisinde yolcu olarak bulunan bir çocuk yaralandı.