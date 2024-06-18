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Piknikte sopalarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 11:46 Güncelleme: 18.06.2024 12:20
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Piknikte sopalarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

İstanbul Avcılar'da piknik yapan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi.

Avcılar'da piknik yapmak için geldikleri parkta iki aile arasında sopalı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Şehit Üsteğmen Mustafa Burcu Parkı'nda piknik yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SOPALARLA SALDIRDILAR
Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri eline aldığı sopayla karşı taraftaki kişilere saldırmaya çalıştı. Park içerisinde kısa süreli kovalamaca yaşanırken çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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