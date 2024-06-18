Piknikte sopalarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Avcılar'da piknik yapmak için geldikleri parkta iki aile arasında sopalı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Şehit Üsteğmen Mustafa Burcu Parkı'nda piknik yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.