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Yaşlı kadının kolonya hırsızlığı güvenlik kamerasında

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 15:29
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Yaşlı kadının kolonya hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta yaşlı kadının kolonya çaldığı anlar güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı.

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