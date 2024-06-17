Korhan Berzeg’in ölüm yerinde bulunan eşyaları ilk kez görüntülendi! Çözülemeyen Tina muamması...

KEMİKLERİ BABASININ MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ

Toplanan kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. Araştırmada, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmalarında, Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemikler bulundu. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, üzerinde doku ve kan olmadığı için ölüm nedeni belirlenemeyen Korhan Berzeg'in, kafatası ile 12 kemiği, 27 Mayıs'ta Armutlu Mahallesi'nde, babası Muhsin Berzeg'in yanına defnedildi.