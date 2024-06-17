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Sıcaktan bunalan mandaların sudaki görüntüleri Afrika’yı aratmıyor

İHA
Giriş: 17.06.2024 15:20 Güncelleme: 17.06.2024 15:24
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Sıcaktan bunalan mandaların sudaki görüntüleri Afrika’yı aratmıyor

Muş'ta sıcaktan bunalan mandaların serinlemek için girdikleri Karasu Nehri ve göletlerdeki görüntüleri Afrika’yı aratmıyor.

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