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Van'da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı

Giriş: 17.06.2024 09:19
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Van’da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı.

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