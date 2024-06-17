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Yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:21
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Yaz aylarında Asi Nehri’ni kaplayan su sümbülleri kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Hatay'da yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri, kurutulduktan sonra İskenderun ilçesinde kadınların elinde örülerek sanat eserine dönüşüyor. Su sümbüllerinden elde edilen sepet, sele ve çimem gibi ürünler uzun yıllar kullanılabiliyor.

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