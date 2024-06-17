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Traktörüyle 25 metre yuvarlanan sürücüyü ekipler kurtardı

DHA
Giriş: 17.06.2024 13:52
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Traktörüyle 25 metre yuvarlanan sürücüyü ekipler kurtardı

Yalova'da traktörle 25 metre yuvarlanan sürücü Ramazan Özdemir (40), itfaiye ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

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