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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 3 günde 27 bin kişi ziyaret etti

AA
Giriş: 17.06.2024 13:54
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni 3 günde 27 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

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