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Edirne'de çeltik tarlasında bulunan yaralı atmaca tedaviye alındı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 13:51
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Edirne’de çeltik tarlasında bulunan yaralı atmaca tedaviye alındı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde çeltik tarlasında yaralı bulunan atmaca, tedaviye alındı.

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