17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

TOMA ve itfaiye ahşap imalathanesinde çıkan yangını kontrol altına aldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:27
ABONE OL
TOMA ve itfaiye ahşap imalathanesinde çıkan yangını kontrol altına aldı

Adana'da gece saatlerinde ahşap imalathanesinden çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör