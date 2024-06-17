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'Silahlı yağma' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu kıskıvrak yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:29
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’Silahlı yağma’ suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu kıskıvrak yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' suçundan 25 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

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