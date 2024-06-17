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Selçuklu Mezarlığında Kurban Bayramı yoğunluğu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:25
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Selçuklu Mezarlığında Kurban Bayramı yoğunluğu

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığında Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

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