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Mersin'de bayram dolayısıyla trafik tedbirleri arttırıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 10:46 Güncelleme: 17.06.2024 10:46
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Mersin’de bayram dolayısıyla trafik tedbirleri arttırıldı

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri ve denetimleri arttırılırken, araç sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

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