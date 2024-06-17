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Tartıştığı dayısını pompalı tüfekle öldürdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 12:53
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Tartıştığı dayısını pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep'te yaşayan yabancı uyruklu Abdulmecid Alalwı tartıştığı yeğeni tarafından pompalı tüfek ile 3 el ateş edilerek öldürüldü.

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