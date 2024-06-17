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Bu köyde kurban eti girmemiş ev de kalmadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 12:50 Güncelleme: 17.06.2024 12:50
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Bu köyde kurban eti girmemiş ev de kalmadı

Edirne’de Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlıkların etleri Osmanlı Devleti zamanından yapılan gelenek ile dev kazanlarda pişirilerek sıcak olarak dağıtılıyor.

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