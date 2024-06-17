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Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre araç kuyruğu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 13:01 Güncelleme: 17.06.2024 13:11
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Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar akın akın Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’ne giriş yaparken, Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre araç kuyruğu meydana geldi.

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