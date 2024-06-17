Sokak köpeğinin saldırdığı çocuk 6 ameliyat sonrası hayata tutundu! Babadan acı sözler: Kafasındaki etler bile açılmıştı...

HAYVANIN AĞZINDAN ALDILAR

İlçeye bağlı Baharözü köyünde Muhammet ve Ayet Akbulut çiftinin 4 çocuğundan Emir Ensar, 9 Kasım 2023'te sokakta etli ekmek yerken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin, başından ve yüzünden yaraladığı Emir Ensar, akrabalarının yardımıyla hayvanın ağzından kurtarıldı.

6 AMELİYAT GEÇİRDİ

Emir Ensar, Ulaş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde zorlu bir tedavi süreci geçiren Emin Ensar, 6 kez ameliyat edildi.

"SAHİPSİZ KÖPEKLERİN TOPLANMASINI İSTİYORUM"

Başında saldırının izleri kalan Emir Ensar Akbulut, yemek yediği sırada sahipsiz köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.

Çok korktuğunu anlatan Emir Ensar, "Kafam ve burnum çok ağrıyordu, gözümün üzerinde delik vardı. Köpek kafamı ve burnumu ısırdı. Köpekleri gördükçe çok korkuyorum ve titriyorum. Yaşadıklarımı yeniden hissediyorum." diye konuştu.

Hastanede 6 kez ameliyat edildiğini ve zor bir süreç geçirdiğini dile getiren Emir Ensar, "Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyorum. Herkese saldırıyorlar, başka çocuklara, anne ve babalara da saldırabilirler." ifadelerini kullandı.