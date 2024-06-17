Sokak köpeğinin saldırdığı çocuk 6 ameliyat sonrası hayata tutundu! Babadan acı sözler: Kafasındaki etler bile açılmıştı...
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sahipsiz sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve 6 kez ameliyat edilen 7 yaşındaki Emir Ensar Akbulut yaşadığı korkuyu atlatamıyor. Emir Ensar köpekleri görünce korkup titrediğini söylerken "Yaşadıklarımı yeniden hissediyorum" ifadelerini kullandı. Baba Muhammet Akbulut ise oğlunun 24 saat hastanede kaldığını ve kafasındaki etlerin bile açıldığını vurgualarken "Sahipsiz köpeklere olan sevgim bile azaldı. Ağzı, dili olmayan bir hayvan ama karşısında bir çocuğa zarar verirse... Bu olayların kimsenin başına gelmesini istemiyorum." dedi. İşte detaylar...
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında başından ve yüzünden yaralanan, tedavi sürecinde 6 kez ameliyat edilen 7 yaşındaki Emir Ensar Akbulut, yaşadığı korku dolu günü unutamıyor.
HAYVANIN AĞZINDAN ALDILAR
İlçeye bağlı Baharözü köyünde Muhammet ve Ayet Akbulut çiftinin 4 çocuğundan Emir Ensar, 9 Kasım 2023'te sokakta etli ekmek yerken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeğin, başından ve yüzünden yaraladığı Emir Ensar, akrabalarının yardımıyla hayvanın ağzından kurtarıldı.
6 AMELİYAT GEÇİRDİ
Emir Ensar, Ulaş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde zorlu bir tedavi süreci geçiren Emin Ensar, 6 kez ameliyat edildi.
"SAHİPSİZ KÖPEKLERİN TOPLANMASINI İSTİYORUM"
Başında saldırının izleri kalan Emir Ensar Akbulut, yemek yediği sırada sahipsiz köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.
Çok korktuğunu anlatan Emir Ensar, "Kafam ve burnum çok ağrıyordu, gözümün üzerinde delik vardı. Köpek kafamı ve burnumu ısırdı. Köpekleri gördükçe çok korkuyorum ve titriyorum. Yaşadıklarımı yeniden hissediyorum." diye konuştu.
Hastanede 6 kez ameliyat edildiğini ve zor bir süreç geçirdiğini dile getiren Emir Ensar, "Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyorum. Herkese saldırıyorlar, başka çocuklara, anne ve babalara da saldırabilirler." ifadelerini kullandı.
"KAFASINDAKİ ETLER AÇILIYORDU, GÖZÜ GÖZÜKMÜYORDU VE MOSMORDU"
Baba Muhammet Akbulut ise olayın olduğu sırada il dışında bulunduğunu anlattı.
Hastaneye geldiğinde Emir Ensar'ın kafasının ve yüzünün çok kötü durumda olduğunu gördüğünü belirten Akbulut, "Kafasındaki etler açılıyordu, gözü gözükmüyordu ve mosmordu. Burnunun ucu kopmaya gelmişti. Kafasındaki etler dilik dilikti." dedi.
Oğlunu o şekilde gördüğünde psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Akbulut, "6 sefer ameliyat oldu, 24 gün hastanede yattı. Hala kafasında ağrılar var. Kontrole götürdük, doktor iyiye gittiğini söyledi. Kafasında kalıcı hasar olmaması için tekrar bakılacak." diye konuştu.
İlk ameliyatta derinin tutması ve içinde mikrop kalmaması için uğraşıldığını, sonra izleri silmek amacıyla estetik ameliyatlar yapıldığını anlatan Akbulut, oğlunun yüzünde iz kalmaması için yara düzeldikçe estetik ve gerdirme işlemleri yapıldığını söyledi.
"BUGÜN BENİM ÇOCUĞUM, YARIN BAŞKASININ ÇOCUĞU"
Köyde çok sayıda sahipsiz köpek bulunduğunu dile getiren Akbulut, şunları kaydetti:
"Emir Ensar köpekleri görünce korkuyor, yanaşamayor ve titriyor. Daha önce köpeklerle haşır neşirdi, sırtına biner, köpekler hiçbir şey yapmazdı. Olaydan sonra köpekleri görünce okul yolundan kaç sefer geri geldi. Yol ortasında köpek olursa okula gitmiyor. İki sefer de öğretmen köpeklerden kurtarmış, köyde sahipsiz köpek çok. Bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu. Hiçbir çocuğa zarar gelmesini istemiyorum. Köpekler kaç tane çocuğu kovalamış. Televizyonda parçalanan çocukları da gördük, buna şükür diyorum. Onları izleyince hemen Emir aklıma geliyor, psikolojim bozuluyor. Sahipsiz köpeklere olan sevgim bile azaldı. Ağzı, dili olmayan bir hayvan ama karşısında bir çocuğa zarar verirse... Bu olayların kimsenin başına gelmesini istemiyorum."
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