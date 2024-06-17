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Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 11:51 Güncelleme: 17.06.2024 11:51
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Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 1’i ağır 8 yaralı

Düzce'den Trabzon'a bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil Samsun'da su kanalına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

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