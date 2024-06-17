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Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 11:21
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Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gelen ve yasak olduğu halde dalgalı denize girerek kaybolan gencin cenazesine ulaşıldı.

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