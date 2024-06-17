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Son kalan kıyafet için birbirlerine girdiler

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 17:20 Güncelleme: 17.06.2024 17:47
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Son kalan kıyafet için birbirlerine girdiler

Bursa'da bayram alışverişinde son kalan kıyafet yüzünden aileler birbirine girerken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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