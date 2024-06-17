İstanbul’da denize giren 2 çocuktan acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı | Acılı aileden ihmal tepkisi

"GÜNDE 3-4 KİŞİ VEFAT EDİYOR"

Jamalov, küçük çocukların hala bölgede yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Oraya bir tel örgü çekilmesi lazım ki halk plajı değil orası. Orası bir kumsal, kumu bile bataklık. Girenlerden günde 3-4 kişi vefat ediyor. Zaten oraya gideceğim jandarmaya da aynı şekilde ifade verip şikâyette bulunacağım. Bir tek kule var, kulede adam yok. 8-9 yaşında çocuklar yüzmeye devam ediyor. Tehlike yüksek. Ben ailemi kaybettim. Eşim gitti, eşimi kurtarmak için oğlum gitti. Oğlumun da peşinden ben gittim. Eşimi kurtardım oğlumu kurtaramadım. Gücüm yetmedi. Çünkü Karadeniz orası, dalgalı" ifadelerini kullandı.

Jamalov'un cenazesi yarın Rami Tantavizade Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.