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Doğal şehrin susamları tahine dönüşüyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:31
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Doğal şehrin susamları tahine dönüşüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üretilen susamlar binbir şifa barındıran doğal tahine dönüşüyor. Şerif Paşa Meydanı'nda bulunan Tahinci Ramazan'ın çeşmesinden doğal tahin akıyor.

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