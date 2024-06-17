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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 16:17
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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkisinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, araçtan geriye iskeleti kaldı.

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