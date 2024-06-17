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Anneannesine bayramlaşmaya giden çocuk 9. kattan düştü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 17:14 Güncelleme: 17.06.2024 17:15
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Anneannesine bayramlaşmaya giden çocuk 9. kattan düştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre anneannesine bayramlaşmaya giden 7 yaşındaki çocuk, 9. katta bulunan ikametin penceresinden düşerek yaralandı.

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