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Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 16:16
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Menekşe Plajı’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren çok sayıda vatandaş Menekşe Plajı’na akın etti. Plajda oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

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