Sedef Güler'in katili adliyeye sevk edildi! 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu...
İstanbul Büyükçekmece'de halıya sararak ve ayaklarına ağırlık bağlayarak Sedef Güler’i denize atan katil zanlısı Yavuz Güngör sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, korktuğu için arkadaşıyla birlikte halıya sarıp deniz attığını itiraf etmişti. İşte detaylar...
Büyükçekmece'de, Sedef Güler'in denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış şekilde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.
ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili Edirne İl Jandarma Komutanlığının da desteğiyle yürüttüğü çalışmayla Edirne merkeze bağlı Elçili köyünde yakalanarak savcılık kararıyla İstanbul'a getirilen Yavuz G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, daha sonra Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.
İNSAN KAÇAKÇILARIYLA İRTİBATA GEÇİP YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ
İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör her yerde aranıyordu. İstanbul'da saklanabileceği değerlendirilen 14 ayrı yere operasyon yapılmış ancak şüpheli bulunamamıştı. Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör'ün İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonlar bu yöne kaydırılmıştı. Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne'ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.
ECELİYLE ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Yavuz Güngör'ün sabaha kadar devam eden sorgusu tamamlandı. Şüphelinin ifadesinde cinayet işlediği iddiaları kabul etmediği Sedef Güler'in eceliyle öldüğünü söylediği belirtildi. Sedef Güler'le alkol ve uyuşturucu aldıklarını sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını gördüğünde paniğe kapıldığını anlatan şüpheli "Korktum ve paniğe kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim" dediği öğrenildi. Şüphelinin arkadaşını aradığını ardından birlikte plan yaparak cesedi halıya sararak denize attıklarını söylediği öğrenildi.
8 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ
Polis soruşturması sonucunda şüpheli hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yavuz Güngör'ün ayrıca 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.
NE OLMUŞTU?
Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.
Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmiş, şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Uyuşturucu ticareti ve kasten öldürmenin de bulunduğu 4 suçtan arandığı belirlenen Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve girdiğinin güvenlik kameralarınca tespit edilmesi üzerine İstanbul Cinayet Büro Amirliği ile Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli merkeze bağlı Elçili köyünde yakalanmıştı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yavuz G, Edirne'de adliyeye sevk edilmiş, buradaki sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrasında sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek onu halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak