Sedef Güler’in katili adliyeye sevk edildi! 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu...

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ

Polis soruşturması sonucunda şüpheli hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yavuz Güngör'ün ayrıca 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmiş, şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu ticareti ve kasten öldürmenin de bulunduğu 4 suçtan arandığı belirlenen Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve girdiğinin güvenlik kameralarınca tespit edilmesi üzerine İstanbul Cinayet Büro Amirliği ile Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli merkeze bağlı Elçili köyünde yakalanmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yavuz G, Edirne'de adliyeye sevk edilmiş, buradaki sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrasında sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek onu halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenilmişti.