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Sedef Güler'in katili adliyeye sevk edildi! 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 12:39 Güncelleme: 17.06.2024 12:46
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Sedef Güler’in katili adliyeye sevk edildi! 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu...

İstanbul Büyükçekmece'de halıya sararak ve ayaklarına ağırlık bağlayarak Sedef Güler’i denize atan katil zanlısı Yavuz Güngör sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, korktuğu için arkadaşıyla birlikte halıya sarıp deniz attığını itiraf etmişti. İşte detaylar...

Büyükçekmece'de, Sedef Güler'in denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış şekilde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili Edirne İl Jandarma Komutanlığının da desteğiyle yürüttüğü çalışmayla Edirne merkeze bağlı Elçili köyünde yakalanarak savcılık kararıyla İstanbul'a getirilen Yavuz G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, daha sonra Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.

İNSAN KAÇAKÇILARIYLA İRTİBATA GEÇİP YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör her yerde aranıyordu. İstanbul'da saklanabileceği değerlendirilen 14 ayrı yere operasyon yapılmış ancak şüpheli bulunamamıştı. Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör'ün İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonlar bu yöne kaydırılmıştı. Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne'ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.

ECELİYLE ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Yavuz Güngör'ün sabaha kadar devam eden sorgusu tamamlandı. Şüphelinin ifadesinde cinayet işlediği iddiaları kabul etmediği Sedef Güler'in eceliyle öldüğünü söylediği belirtildi. Sedef Güler'le alkol ve uyuşturucu aldıklarını sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını gördüğünde paniğe kapıldığını anlatan şüpheli "Korktum ve paniğe kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim" dediği öğrenildi. Şüphelinin arkadaşını aradığını ardından birlikte plan yaparak cesedi halıya sararak denize attıklarını söylediği öğrenildi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ

Polis soruşturması sonucunda şüpheli hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yavuz Güngör'ün ayrıca 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmiş, şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu ticareti ve kasten öldürmenin de bulunduğu 4 suçtan arandığı belirlenen Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve girdiğinin güvenlik kameralarınca tespit edilmesi üzerine İstanbul Cinayet Büro Amirliği ile Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli merkeze bağlı Elçili köyünde yakalanmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yavuz G, Edirne'de adliyeye sevk edilmiş, buradaki sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrasında sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek onu halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenilmişti.

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