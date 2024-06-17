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Oltaya yavru köpekbalığı takıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 12:39
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Oltaya yavru köpekbalığı takıldı

Mersin'de çıktığı motoryat gezisinde amatörce balık avlayan Mehmet Ural'ın oltasına yaklaşık 70 santimetrelik yavru köpekbalığı takıldı. Tekneye çıkarılmaya çalışılan köpek balığı oltadan kurtulup kaçarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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