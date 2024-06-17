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Sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 15:55 Güncelleme: 17.06.2024 15:56
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Sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde sazlık bir alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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