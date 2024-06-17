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Savaş değil piknik alanı! Sopalarla birbirlerine saldırdılar: Yaralılar var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 21:48
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Savaş değil piknik alanı! Sopalarla birbirlerine saldırdılar: Yaralılar var

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki bir piknik alanında 2 grup birbirine saldırdı. Sopaların havada uçuştuğu kavgada 5 kişi yaralanırken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanında yaşandı. Alınan bilgiye göre, kalabalık 2 grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

Kalabalık gruplar sopalarla birbirine saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, piknik alanının savaş alanına döndüğü görüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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