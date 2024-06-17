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Adıyaman'da feci kaza! İki otomobilin çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 21:00
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Adıyaman’da feci kaza! İki otomobilin çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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