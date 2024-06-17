Bebek arabası kapıya sıkıştı: Öfkeli baba sürücüye saldırdı
Kocaeli’de arka kapıdan otobüse binen yolcuyu fark etmeyen sürücü kapıyı kapatınca, bebek arabası kapıya sıkıştı. Duruma sinirlenen bebeğin babası şoföre saldırarak kabin camını yumrukla kırdı.
Olay, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak D-100 Karayolu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 BR 268 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsü, durakta yolcu almak için durdu.
Arka kapıdan bebek arabası ile araca binerken durumu fark etmeyen sürücü kapıyı kapatmak için düğmeye bastı.
Bebek arabasının kapıya sıkışmasıyla bağıran şahıs, sürücüye saldırdı. Kabin camını yumrukla kıran şahsı vatandaşlar zorlukla dışarı çıkardı.
Defalarca sürücüye saldırmaya çalışırken, yolcular araya girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, taşkınlık çıkaran şahsı uzaklaştırdı.
Olay sebebiyle yolcular ve araçta bulunan çocuklar korkarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak