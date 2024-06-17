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Sarıyer'de otluk alanda yangın! Ekiplerden yoğun müdahale

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 17.06.2024 22:57 Güncelleme: 17.06.2024 23:04
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Sarıyer’de otluk alanda yangın! Ekiplerden yoğun müdahale

Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangın kısa geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, saat 22.00 sıralarında yeniden başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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