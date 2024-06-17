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Sakarya'da dehşet! Bıçaklı kavgada kan aktı | 2 yaralı...

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 23:25
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Sakarya’da dehşet! Bıçaklı kavgada kan aktı | 2 yaralı...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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