Pes dedirten rahatlık! Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı

Durağa gelen ekipler, 25 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi. Gözaltına alınan 25 kaçak göçmen Esenyurt'ta bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekipleri, 25 kişilik grubu Türkiye'ye getiren ve buradan da yurt dışına çıkarma hazırlığı yapan göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı.