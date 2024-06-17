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Pes dedirten rahatlık! Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 17.06.2024 23:32
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Pes dedirten rahatlık! Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 25 kaçak göçmen Avcılar'da metrobüs durağında polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Esenyurt'ta bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri çevresinde yapılan denetimler sırasında İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağında bulunan 25 kişilik grup dikkat çekti.

Durağa gelen ekipler, 25 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi. Gözaltına alınan 25 kaçak göçmen Esenyurt'ta bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekipleri, 25 kişilik grubu Türkiye'ye getiren ve buradan da yurt dışına çıkarma hazırlığı yapan göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı.

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