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Adana'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 23:41
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Adana’da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı

Adana'da otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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