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Pendik’te firari şahıs silahlı kavgaya karıştı: Ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 18:10 Güncelleme: 17.06.2024 18:10
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Pendik’te firari şahıs silahlı kavgaya karıştı: Ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

Pendik’te firari bir şahıs silahlı kavgaya karıştı. 8 buçuk yıl yatarı olan firari kişi, ağabeyinin kimliğini kullanırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

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