17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir'de sevgili dehşeti! Boğazından ve karnından bıçakladı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 17.06.2024 19:02
ABONE OL
Balıkesir’de sevgili dehşeti! Boğazından ve karnından bıçakladı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Süleyman Demir (40) tarafından boğazından ve karnından bıçaklanan Hazal Atmaca (36), ağır yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çuğra sahilinde meydana geldi. Sevgili oldukları öğrenilen Hazal Atmaca ile Süleyman Demir arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Demir, cebinden çıkardığı bıçakla Atmaca'yı boğazından ve karnından bıçakladı.

Hazal Atmaca, kanlar içinde yere yığılırken, Süleyman Demir kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalesi yapılan Atmaca, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Durumu ağır olan ve Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hazal Atmaca'nın, eşinden ayrıldığı ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, olayın meydana geldiği sahilde inceleme yaptı. Kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör