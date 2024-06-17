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Mersin'de otomobilin hayvan pazarına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 06:12
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Mersin’de otomobilin hayvan pazarına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

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