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Adana'da gece vakti yangın! Ahşap deposu alev topuna döndü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.06.2024 01:40 Güncelleme: 17.06.2024 01:41
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Adana’da gece vakti yangın! Ahşap deposu alev topuna döndü

Adana'da ahşap imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken zaman zaman patlama seslerinin geldiği öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.

İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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